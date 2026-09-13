Всевышний обратился к нечестивцам, которые осмеливаются отвергать Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и напомнил им о страшной участи, постигшей неверующих, которые отвергали предыдущих посланников. Аллах неоднократно искоренял целые неверующие народы и уничтожал их всех до одного, а вместо них создавал другие народы. И всякий раз, когда мучительное наказание вплотную приближалось к неверующим, они начинали стучать по земле ногами от беспокойства и сожаления. Воистину, они начинали раскаиваться в содеянном. Но им говорили с сарказмом: