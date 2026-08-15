Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Anbiya' 21:1
Al-Anbiya'
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
اِقْتَرَبَ
لِلنَّاسِ
حِسَابُهُمْ
وَهُمْ
فِیْ
غَفْلَةٍ
مُّعْرِضُوْنَ
۟ۚ
Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai (dengan dunia), berpaling (dari akhirat).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Из этого аята становится ясно, насколько удивительно поведение людей, которые не извлекают пользы из увещеваний и не прислушиваются к предостережениям. Очень скоро людям предстоит ответить за содеянные злодеяния и получить вознаграждение за совершенные праведные поступки, однако они продолжают пренебрегать тем, ради чего они были сотворены, и отворачиваться от проповедей и наставлений. Они ведут себя так, словно они были сотворены только ради мирской жизни или появились на свет только ради развлечения. Всевышний Аллах продолжает увещевать их посредством проповедей и напоминаний, однако они продолжают пренебрежительно отворачиваться от них. Вот почему далее Аллах сказал: