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Muhammad
6
47:6
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
وَیُدْخِلُهُمُ
الْجَنَّةَ
عَرَّفَهَا
لَهُمْ
۟
dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.