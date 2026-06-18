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Muhammad
18
47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
فَهَلْ
یَنْظُرُوْنَ
اِلَّا
السَّاعَةَ
اَنْ
تَاْتِیَهُمْ
بَغْتَةً ۚ
فَقَدْ
جَآءَ
اَشْرَاطُهَا ۚ
فَاَنّٰی
لَهُمْ
اِذَا
جَآءَتْهُمْ
ذِكْرٰىهُمْ
۟
Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari Kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu, apabila (hari Kiamat) itu sudah datang?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَهَلۡ یَنظُرُونَ﴾ مَا يَنْتَظِرُونَ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأۡتِیَهُم﴾ بَدَل اشْتِمَال مِنْ السَّاعَة أَيْ لَيْسَ الْأَمْر إلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ ﴿بَغۡتَةࣰۖ﴾ فَجْأَة ﴿فَقَدۡ جَاۤءَ أَشۡرَاطُهَاۚ﴾ عَلَامَاتهَا مِنْهَا بَعْثَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْشِقَاق الْقَمَر وَالدُّخَان ﴿فَأَنَّىٰ لَهُمۡ إِذَا جَاۤءَتۡهُمۡ﴾ السَّاعَة ﴿ذِكۡرَىٰهُمۡ ١٨﴾ تُذَكِّرهُمْ أَيْ لَا يَنْفَعهُمْ