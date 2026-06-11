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Asy-Syams
14
91:14
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ١٤
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ١٤
فَكَذَّبُوۡهُ
فَعَقَرُوۡهَا
ۙفَدَمۡدَمَ
عَلَيۡهِمۡ
رَبُّهُمۡ
بِذَنۡۢبِهِمۡ
فَسَوّٰٮهَا ۙ
١٤
Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah).
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