Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Asy-Syams
12
91:12
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
اِذِ
انۡۢبَعَثَ
اَشۡقٰٮهَا ۙ
١٢
ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Они преступили границы дозволенного Аллахом, пренебрегли истиной и не стали повиноваться посланнику Господа. А самый несчастный из самудян по имени Каддар б. Салиф собрался убить верблюдицу, повинуясь решению своего народа.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran