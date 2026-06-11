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Asy-Syams
11
91:11
كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتۡ
ثَمُوۡدُ
بِطَغۡوٰٮهَآ ۙ
١١
(Kaum) Samud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (zalim),
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kabila la Thamūd lilimkanusha Nabii wake kwa kuvama kwenye uasi.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran