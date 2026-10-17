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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 72
Maryam
72
19:72
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ٧٢
ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّۭا ٧٢
ثُمَّ
نُنَجِّی
الَّذِیْنَ
اتَّقَوْا
وَّنَذَرُ
الظّٰلِمِیْنَ
فِیْهَا
جِثِیًّا
۟
Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam (neraka) dalam keadaan berlutut.
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