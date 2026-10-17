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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 70
Maryam
70
19:70
ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ٧٠
ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّۭا ٧٠
ثُمَّ
لَنَحْنُ
اَعْلَمُ
بِالَّذِیْنَ
هُمْ
اَوْلٰی
بِهَا
صِلِیًّا
۟
Selanjutnya Kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya (dimasukkan) ke dalam neraka.
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