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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 69
Maryam
69
19:69
ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمان عتيا ٦٩
ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّۭا ٦٩
ثُمَّ
لَنَنْزِعَنَّ
مِنْ
كُلِّ
شِیْعَةٍ
اَیُّهُمْ
اَشَدُّ
عَلَی
الرَّحْمٰنِ
عِتِیًّا
۟ۚ
Kemudian pasti akan Kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pengasih.
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