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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 63
Maryam
63
19:63
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ٦٣
تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّۭا ٦٣
تِلْكَ
الْجَنَّةُ
الَّتِیْ
نُوْرِثُ
مِنْ
عِبَادِنَا
مَنْ
كَانَ
تَقِیًّا
۟
Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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