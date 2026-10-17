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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 55
Maryam
55
19:55
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٥٥
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا ٥٥
وَكَانَ
یَاْمُرُ
اَهْلَهٗ
بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ ۪
وَكَانَ
عِنْدَ
رَبِّهٖ
مَرْضِیًّا
۟
Dan dia menyuruh keluarganya
1
untuk (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya.
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.