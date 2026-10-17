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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 47
Maryam
47
19:47
قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ٤٧
قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّۭا ٤٧
قَالَ
سَلٰمٌ
عَلَیْكَ ۚ
سَاَسْتَغْفِرُ
لَكَ
رَبِّیْ ؕ
اِنَّهٗ
كَانَ
بِیْ
حَفِیًّا
۟
Dia (Ibrahim) berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.
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Tafsir Fathul Majid
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