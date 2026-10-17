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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 45
Maryam
45
19:45
يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا ٤٥
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌۭ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـٰنِ وَلِيًّۭا ٤٥
یٰۤاَبَتِ
اِنِّیْۤ
اَخَافُ
اَنْ
یَّمَسَّكَ
عَذَابٌ
مِّنَ
الرَّحْمٰنِ
فَتَكُوْنَ
لِلشَّیْطٰنِ
وَلِیًّا
۟
Wahai ayahku! Sungguh aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan."
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
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