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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 44
Maryam
44
19:44
يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمان عصيا ٤٤
يَـٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّۭا ٤٤
یٰۤاَبَتِ
لَا
تَعْبُدِ
الشَّیْطٰنَ ؕ
اِنَّ
الشَّیْطٰنَ
كَانَ
لِلرَّحْمٰنِ
عَصِیًّا
۟
Wahai ayahku! Janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pengasih.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.