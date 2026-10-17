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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 43
Maryam
43
19:43
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ٤٣
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا ٤٣
یٰۤاَبَتِ
اِنِّیْ
قَدْ
جَآءَنِیْ
مِنَ
الْعِلْمِ
مَا
لَمْ
یَاْتِكَ
فَاتَّبِعْنِیْۤ
اَهْدِكَ
صِرَاطًا
سَوِیًّا
۟
Wahai ayahku! Sungguh, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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