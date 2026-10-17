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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 42
Maryam
42
19:42
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شييا ٤٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًۭٔا ٤٢
اِذْ
قَالَ
لِاَبِیْهِ
یٰۤاَبَتِ
لِمَ
تَعْبُدُ
مَا
لَا
یَسْمَعُ
وَلَا
یُبْصِرُ
وَلَا
یُغْنِیْ
عَنْكَ
شَیْـًٔا
۟
(Ingatlah) ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku! Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?
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