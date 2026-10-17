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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 41
Maryam
41
19:41
واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ٤١
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّا ٤١
وَاذْكُرْ
فِی
الْكِتٰبِ
اِبْرٰهِیْمَ ؕ۬
اِنَّهٗ
كَانَ
صِدِّیْقًا
نَّبِیًّا
۟
Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur`an), sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran,
1
dan seorang nabi.
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