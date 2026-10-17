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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 39
Maryam
39
19:39
وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يومنون ٣٩
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩
وَاَنْذِرْهُمْ
یَوْمَ
الْحَسْرَةِ
اِذْ
قُضِیَ
الْاَمْرُ ۘ
وَهُمْ
فِیْ
غَفْلَةٍ
وَّهُمْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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