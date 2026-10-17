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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 37
Maryam
37
19:37
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ٣٧
فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٣٧
فَاخْتَلَفَ
الْاَحْزَابُ
مِنْ
بَیْنِهِمْ ۚ
فَوَیْلٌ
لِّلَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
مِنْ
مَّشْهَدِ
یَوْمٍ
عَظِیْمٍ
۟
Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka (Yahudi dan Nasrani). Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung!
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