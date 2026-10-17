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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 34
Maryam
34
19:34
ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ٣٤
ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٤
ذٰلِكَ
عِیْسَی
ابْنُ
مَرْیَمَ ۚ
قَوْلَ
الْحَقِّ
الَّذِیْ
فِیْهِ
یَمْتَرُوْنَ
۟
Itulah Isa putra Maryam, (yang mengatakan) perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.
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