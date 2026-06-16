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Maryam
31
19:31
وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١
وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١
وَّجَعَلَنِیْ
مُبٰرَكًا
اَیْنَ
مَا
كُنْتُ ۪
وَاَوْصٰنِیْ
بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ
مَا
دُمْتُ
حَیًّا
۪۟ۖ
dan Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
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Tafsir Fathul Majid
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