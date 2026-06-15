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Maryam
25
19:25
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
وَهُزِّیْۤ
اِلَیْكِ
بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ
تُسٰقِطْ
عَلَیْكِ
رُطَبًا
جَنِیًّا
۟ؗ
Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Пожелание Марьям было результатом ее страха и беспокойства, однако его исполнение не могло принести Марьям ни добра, ни пользы. Напротив, добро и польза заключались в том, что было предопределено для нее. И поэтому ангел решил избавить ее от страха и успокоить, а для этого он воззвал к ней из-под нее. Очевидно, в это время он находился в низине. Он велел ей не переживать и не беспокоиться и поведал ей о том, что в низине течет ручей, из которого она может напиться. Он также велел ей потрясти ствол пальмы для того, чтобы на нее посыпались свежие, вкусные и полезные финики.