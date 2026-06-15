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Maryam
20
19:20
قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا ٢٠
قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌۭ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّۭا ٢٠
قَالَتْ
اَنّٰی
یَكُوْنُ
لِیْ
غُلٰمٌ
وَّلَمْ
یَمْسَسْنِیْ
بَشَرٌ
وَّلَمْ
اَكُ
بَغِیًّا
۟
Dia (Maryam) berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang (laki-laki) yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Когда Джибрил увидел страх, который охватил девушку, он поведал ей о своей миссии. Он явился для того, чтобы донести до нее послание своего Господа и обрадовать ее вестью о скором рождении пречистого мальчика. Эта благая весть означала, что у нее родится мальчик, который будет лишен дурного нрава и будет обладать только самыми прекрасными качествами. Безусловно, весть о появлении на свет сына без отца сильно удивила девушку. Ребенок не может появиться на свет без участия мужчины?!!