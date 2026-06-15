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Maryam
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
وَاذْكُرْ
فِی
الْكِتٰبِ
مَرْیَمَ ۘ
اِذِ
انْتَبَذَتْ
مِنْ
اَهْلِهَا
مَكَانًا
شَرْقِیًّا
۟ۙ
Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Maryam di dalam Kitab (Alquran), (yaitu) ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur (Baitul-maqdis),
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 19:15 hingga 19:16
Йахья был защищен от сатаны, зла и наказания с момента своего рождения вплоть до наступления Судного дня. Это также означает, что он сумеет спастись от огненной Преисподней и ее ужасов и окажется в числе тех, кто попадет в обитель мира и благополучия. Мир и благословение Аллаха ему, его родителю и всем остальным Божьим посланникам! Боже, сделай нас одними из их верных последователей, ибо Ты - Щедрый и Великодушный! После упоминания о пророках Закарие и Йахье, история которых является одним из удивительных знамений Аллаха, Он поведал о еще более удивительной истории. Таким образом, начав с менее удивительного, Аллах перешел к более удивительному сказанию.