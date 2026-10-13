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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 12
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
یٰیَحْیٰی
خُذِ
الْكِتٰبَ
بِقُوَّةٍ ؕ
وَاٰتَیْنٰهُ
الْحُكْمَ
صَبِیًّا
۟ۙ
"Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah)
1
Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh." Dan Kami berikan hikmah kepadanya (Yahya)
2
selagi dia masih kanak-kanak,
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.