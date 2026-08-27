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tafsir: Al-Insan 76:6
Al-Insan
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَیْنًا
یَّشْرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
اللّٰهِ
یُفَجِّرُوْنَهَا
تَفْجِیْرًا
۟
(yaitu) mata air (dalam surga) yang di minum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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[
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)
] لهسهرچاوهیهكهوه ئهم كافورهیان بۆ دێت كه بهندهكانی خوای گهوره وهكو تهقینهوهیهك ئهو سهرچاوهیه ئهیتهقێننهوه، یاخود ههڵسوكهوتى تیا ئهكهن چۆن ویستیان لێ بێ، وه بۆ ههر شوێنێك بڕۆن و له كوێ دانیشن لهناو كۆشك و خانوو و مهجلیسهكانیاندا ئهو سهرچاوانه لهگهڵ خۆیاندا ئهبهن و لهلایانهوه دهرئهچێ، وه تاموچێژو لهزهتی لێ ئهكهن.