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tafsir: Al-Insan 76:6
Al-Insan
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَیْنًا
یَّشْرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
اللّٰهِ
یُفَجِّرُوْنَهَا
تَفْجِیْرًا
۟
(yaitu) mata air (dalam surga) yang di minum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿عَیۡنࣰا﴾ بدل من كافورا فيها رائحته ﴿یَشۡرَبُ بِهَا﴾ منها ﴿عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ أولياؤه ﴿یُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِیرࣰا ٦﴾ يقودونها حيث شاءوا من منازلهم