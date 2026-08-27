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tafsir: Al-Insan 76:5
Al-Insan
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
اِنَّ
الْاَبْرَارَ
یَشْرَبُوْنَ
مِنْ
كَاْسٍ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُوْرًا
۟ۚ
Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur,
1
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ﴾ جمع بر أو بار وهم المطيعون ﴿یَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسࣲ﴾ هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾ ما تمزج به ﴿كَافُورًا ٥﴾