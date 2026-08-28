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tafsir: Al-Insan 76:31
Al-Insan
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
یُّدْخِلُ
مَنْ
یَّشَآءُ
فِیْ
رَحْمَتِهٖ ؕ
وَالظّٰلِمِیْنَ
اَعَدَّ
لَهُمْ
عَذَابًا
اَلِیْمًا
۟۠
Dia memasukkan siapa pun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya (surga). Adapun bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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[
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
] ویستی لێ بێ ههر كهسێك ئهخاته ناو ڕهحمهتی خۆی، یان ناو بهههشتی خۆی ئهوهی كه شایهنى بێت و ههوڵى بۆ بدات [
وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣١)
] وه بۆ ستهمكاران و كافران و موشریكان سزایهكی زۆر بهئێش و ئازاری بۆ داناون، والله أعلم.