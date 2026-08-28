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tafsir: Al-Insan 76:30
Al-Insan
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْ
یَّشَآءَ
اللّٰهُ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
عَلِیْمًا
حَكِیْمًا
۟ۗۖ
Tetapi kamu tidak mampu (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
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[
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] وه ئێوه هیچ ویستێكتان نیه مهگهر خوای گهوره خۆى ویستی لێ بێت، چونكه ویستی ئێوه تابیعه بۆ ویستی خوای گهوره [
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠)
] به دڵنیایی خوای گهوره خۆی زۆر زانایه بهوهی كه كێ شایهنی هیدایهته تا هیدایهتى بدات، وه زۆر كاربهجێ و حهكیمه كه بۆی ئاسان ئهكات.