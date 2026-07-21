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Al-Insan
25
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَاذْكُرِ
اسْمَ
رَبِّكَ
بُكْرَةً
وَّاَصِیْلًا
۟ۖۚ
Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
قوله عز وجل:
"واذكر اسم ربك بكرةً وأصيلاً"
.