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Al-Insan
24
76:24
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ٢٤
فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًۭا ٢٤
فَاصْبِرْ
لِحُكْمِ
رَبِّكَ
وَلَا
تُطِعْ
مِنْهُمْ
اٰثِمًا
اَوْ
كَفُوْرًا
۟ۚ
Maka bersabarlah untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 76:24 hingga 76:25
Стойко переноси тяготы предопределения и не проявляй негодования. Исполняй повеления религии, и пусть ни какое препятствие не останавливает тебя. Не повинуйся тем, которые противятся воле Господа и желают помешать тебе. Среди таких людей есть грешники, которые совершают грехи и ослушаются Аллаха, а также неверующие. Поистине, покоряясь неверующим, грешникам и распутникам, ты непременно станешь ослушаться Аллаха, ибо они повелевают совершать только то, чего желают их порочные сердца.