Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
اِنَّ
هٰذَا
كَانَ
لَكُمْ
جَزَآءً
وَّكَانَ
سَعْیُكُمْ
مَّشْكُوْرًا
۟۠
Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui (Allah).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
] پێیان دهوترێت ئهمه ئهجرو پاداشته بۆ ئێوهو خوای گهوره پاداشتى دانهوه [
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)
] ههوڵ و تێكۆشانتان له دونیادا ئێستا پاداشتهكهیتان وهرگرت لهسهر زۆر و كهمی سوپاسكراون، وه لهسهر كهم پاداشتى زۆرتان وهرگرت.