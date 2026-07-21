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Al-Insan
22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
اِنَّ
هٰذَا
كَانَ
لَكُمْ
جَزَآءً
وَّكَانَ
سَعْیُكُمْ
مَّشْكُوْرًا
۟۠
Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui (Allah).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّ هَذَا }
الجزاء الجزيل والعطاء الجميل
{ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً }
على ما أسلفتموه من الأعمال،
{ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا }
أي: القليل منه، يجعل الله لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره.