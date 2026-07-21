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Al-Insan
18
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَیْنًا
فِیْهَا
تُسَمّٰی
سَلْسَبِیْلًا
۟
(Yang didatangkan dari) suatu mata air (di surga) yang dinamakan Salsabīl.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Этот источник получил такое название за его податливость и удивительный сладкий вкус журчащего в нем вина. Оно будет смешано с имбирем, который будет улучшать его вкус и запах.