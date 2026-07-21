Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
17
76:17
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧
وَیُسْقَوْنَ
فِیْهَا
كَاْسًا
كَانَ
مِزَاجُهَا
زَنْجَبِیْلًا
۟ۚ
Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 76:16 hingga 76:17
Райское серебро будет чисто и прозрачно, подобно хрусталю. Удивительно, как грубый металл может быть так прозрачен! Райские сосуды будут вмещать ровно столько вина, сколько понадобится для утоления жажды, ибо если его будет больше, то уменьшится наслаждение от питья, а если его будет меньше, то этого не хватит для полного удовольствия. Согласно другому мнению, эти сосуды будут размерены в соответствии с тем, какими их представляли себе обитатели Рая в своих мыслях в надежде получить от питья полное удовлетворение.