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Al-Insan
11
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقٰىهُمُ
اللّٰهُ
شَرَّ
ذٰلِكَ
الْیَوْمِ
وَلَقّٰىهُمْ
نَضْرَةً
وَّسُرُوْرًا
۟ۚ
Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Их не коснется великий ужас воскрешения, и ангелы будут встречать их со словами: «Вот день, который был обещан вам прежде!» Их лица будут сиять, а сердца будут переполняться радостью. Это означает, что они обретут как внешнее, так и внутреннее блаженство.