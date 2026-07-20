Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
اِنَّا
نَخَافُ
مِنْ
رَّبِّنَا
یَوْمًا
عَبُوْسًا
قَمْطَرِیْرًا
۟
Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan pada hari (ketika) orang-orang berwajah masam penuh kesulitan."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Они тоже любят богатство и яства, однако любви к Аллаху они отдают предпочтение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, сирот и пленников, которые прежде всего и более всего нуждаются в помощи. Они делают пожертвования и раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При этом всем своим поведением они показывают, что не желают получить от людей вознаграждение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева своего Господа в мрачный, ужасный, тяжкий и томительный день.