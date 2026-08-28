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tafsir: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
هَنِیْٓـًٔا
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟
(Katakan kepada mereka), "Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan."
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم.