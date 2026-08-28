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tafsir: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
یُؤْذَنُ
لَهُمْ
فَیَعْتَذِرُوْنَ
۟
dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 77:36 hingga 77:38
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).