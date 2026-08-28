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tafsir: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
یُؤْذَنُ
لَهُمْ
فَیَعْتَذِرُوْنَ
۟
dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 77:35 hingga 77:36
هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم، ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون؛ لأنه لا عذر لهم.