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tafsir: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
یُؤْذَنُ
لَهُمْ
فَیَعْتَذِرُوْنَ
۟
dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Qurtubi
وقال الفراء في قوله تعالى : ولا يؤذن لهم فيعتذرون الفاء نسق أي عطف على يؤذن وأجيز ذلك ; لأن أواخر الكلام بالنون . ولو قال : فيعتذروا لم يوافق الآيات . وقد قال : لا يقضى عليهم فيموتوا بالنصب وكله صواب ; ومثله : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بالنصب والرفع .