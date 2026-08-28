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tafsir: Al-Mursalat 77:30
Al-Mursalat
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
اِنْطَلِقُوْۤا
اِلٰی
ظِلٍّ
ذِیْ
ثَلٰثِ
شُعَبٍ
۟ۙ
Pergilah kamu mendapatkan naungan (asap api neraka) yang mempunyai tiga cabang,
1
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 77:30 hingga 77:33
يقال للكافرين يوم القيامة:
سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، سيروا، فاستظلوا بدخان جهنم يتفرع منه ثلاث قطع، لا يُظِل ذلك الظل من حر ذلك اليوم، ولا يدفع من حر اللهب شيئًا. إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم، كل شرارة منه كالبناء المشيد في العِظم والارتفاع. كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لونها إلى الصُّفْرة.