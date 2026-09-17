﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِیَ فِی ٱللَّهِ جَعَلَ فِتۡنَةَ ٱلنَّاسِ﴾ أَيْ أَذَاهُمْ لَهُ ﴿كَعَذَابِ ٱللَّهِۖ﴾ فِي الْخَوْف مِنْهُ فَيُطِيعهُمْ فَيُنَافِق ﴿وَلَىِٕن﴾ لَام قَسَم ﴿جَاۤءَ نَصۡرࣱ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ فَغَنِمُوا ﴿لَیَقُولُنَّ﴾ حُذِفَتْ مِنْهُ نُون الرَّفْع لِتَوَالِي النُّونَات وَالْوَاو ضَمِير الْجَمْع لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمۡۚ﴾ فِي الْإِيمَان فأشركونا في الغنيمة قال تعالى ﴿أَوَلَیۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ﴾ أَيْ بِعَالِمٍ ﴿بِمَا فِی صُدُورِ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ١٠﴾ بِقُلُوبِهِمْ مِنْ الْإِيمَان وَالنِّفَاق بَلَى