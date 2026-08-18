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tafsir: Al-Qasas 28:7
Al-Qasas
7
28:7
واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰۤی
اُمِّ
مُوْسٰۤی
اَنْ
اَرْضِعِیْهِ ۚ
فَاِذَا
خِفْتِ
عَلَیْهِ
فَاَلْقِیْهِ
فِی
الْیَمِّ
وَلَا
تَخَافِیْ
وَلَا
تَحْزَنِیْ ۚ
اِنَّا
رَآدُّوْهُ
اِلَیْكِ
وَجَاعِلُوْهُ
مِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟
Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul."
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العربية
Al-Sa'di
Воспитывай младенца сама, но если почувствуешь опасность, то положи его в деревянный сундук и брось в Нил. Не бойся и не печалься - Мы вернем тебе дитя и сделаем его одним из посланников. Так Господь вселил в душу матери Мусы веру в то, что она получит своего сына назад и что ее ребенок вырастет и будет защищен от козней нечестивого народа, а позднее станет посланником Аллаха. Он ниспослал ей эту благую весть, чтобы она не переживала за свое чадо. И вот наступил день, когда мать Мусы почувствовала приближение опасности. Она сделала то, что ей было велено, бросив сундук с младенцем в реку. Тем самым она вверила судьбу своего ребенка в руки Всевышнего.