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tafsir: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَاَنْ
اَلْقِ
عَصَاكَ ؕ
فَلَمَّا
رَاٰهَا
تَهْتَزُّ
كَاَنَّهَا
جَآنٌّ
وَّلّٰی
مُدْبِرًا
وَّلَمْ
یُعَقِّبْ ؕ
یٰمُوْسٰۤی
اَقْبِلْ
وَلَا
تَخَفْ ۫
اِنَّكَ
مِنَ
الْاٰمِنِیْنَ
۟
Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika dia (Musa) melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang (gesit), dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Allah berfirman), "Wahai Musa! Kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman.
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Словом джанн называют самцов крупных змей. Вид этой змеи так напугал Мусу, что он пустился бежать прочь без оглядки. Тут снова раздался глас. Всевышний велел ему подойти поближе, и он обязан был подчиниться, а поскольку происходящее вокруг пугало его, Аллах приказал ему не бояться. Муса мог выполнить эти приказания и подойти поближе, не испытывая при этом страха, но в его сердце могла оставаться неуверенность в том, что ему не причинят зла. Поэтому Милостивый Аллах гарантировал ему безопасность. Отныне ему ничего не угрожало, и ничто не могло причинить ему зло. После этих слов Муса перестал испытывать страх и волнение. Его сердце переполнилось спокойствием и уверенностью, и он пошел вперед. Он доверял словам Господа, а все происходящее лишь усиливало его веру и приумножало его убежденность. Таким образом, перед предстоящей встречей с Фараоном Всевышний Аллах показал Своему пророку знамение, которое должно было укрепить его веру в успех, а также придать ему смелости и стойкости. Затем Всевышний явил ему очередное знамение и сказал: