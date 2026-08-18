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tafsir: Al-Qasas 28:24
Al-Qasas
24
28:24
فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ٢٤
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ ٢٤
فَسَقٰی
لَهُمَا
ثُمَّ
تَوَلّٰۤی
اِلَی
الظِّلِّ
فَقَالَ
رَبِّ
اِنِّیْ
لِمَاۤ
اَنْزَلْتَ
اِلَیَّ
مِنْ
خَیْرٍ
فَقِیْرٌ
۟
Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apa pun yang Engkau turunkan kepadaku."
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العربية
Al-Sa'di
Муса сжалился над бедными женщинами и напоил их овец. Он даже не потребовал от них вознаграждения, сделав это исключительно ради Всевышнего Аллаха. Был полдень, и погода в тот день была очень жаркой. Утомленный работой, Муса решил отдохнуть и отошел в тень. Находясь в таком состоянии, он обратился за помощью к Господу. Его мольба выражалась не столько словами, сколько тем положением, в котором он оказался. Безусловно, такая мольба более выразительна, чем простое обращение за помощью. Муса продолжал молить Аллаха о помощи, не теряя надежды на Его милость.