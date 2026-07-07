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Al-Jinn
5
72:5
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَّاَنَّا
ظَنَنَّاۤ
اَنْ
لَّنْ
تَقُوْلَ
الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
۟ۙ
dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Прежде мы были обольщены, и наши вожди и старейшины ввели нас в заблуждение. Мы были хорошего мнения о знатных мужах среди людей и джиннов и считали, что они никогда не осмелятся говорить об Аллахе ложь. Поэтому доселе мы и следовали их путем. Сегодня же нам стала ясна истина, и мы приняли ее и покорились ей. Отныне мы не будем внимать речам тех, кто отворачивается от прямого пути.