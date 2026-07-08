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Al-Jinn
23
72:23
الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ٢٣
إِلَّا بَلَـٰغًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣
اِلَّا
بَلٰغًا
مِّنَ
اللّٰهِ
وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ
وَمَنْ
یَّعْصِ
اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ
فَاِنَّ
لَهٗ
نَارَ
جَهَنَّمَ
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَاۤ
اَبَدًا
۟ؕ
(Aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia akan mendapat (azab) neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya."
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العربية
Al-Sa'di
У меня нет преимущества над другими людьми, кроме того, что Аллах избрал меня Своим посланником и велел мне донести пророческое послание до человечества и призвать его к прямому пути. Тем самым Господь пожелал оповестить Своих рабов об истине, дабы они не могли оправдать свое неверие неосведомленностью. Тем же, кто ослушается Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, уготован Ад, в котором они пребудут вечно. Под ослушанием здесь подразумевается именно неверие и безбожие, о чем свидетельствуют другие священные тексты. Что же касается иных грехов, то они не ввергают человека в Ад навечно. Это подтверждается как кораническими аятами, так и хадисами Пророка, и в этом убеждены все богословы.